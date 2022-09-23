Basketbolda yeni sezon öncesi İzmir'de Pınar Karşıyaka'nın ev sahipliği yaptığı Pınar Cup 2022'de Fenerbahçe Beko, ikinci maçında Ukrayna temsilcisi BC Prometey'e 93-89 mağlup oldu. Organizasyondaki ilk sınavında ev sahibi Pınar Karşıyaka'yı 98-87 yenen sarı-lacivertli ekip, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maçın ilk periyodunu 29-21, ilk yarısını 46-45, üçüncü periyodunu da 71-59 geride tamamladı. Son periyotta 13 sayılık farkı kapatıp üst üste 3 sayılık basketlerle bitime 1 dakika kala öne geçen Fenerbahçe, mağlubiyete engel olamadı. Sarı-lacivertli ekibe Şehmus'un 22, Motley'in 14 sayısı yetmedi. Pınar Cup'ın son maçında yarın saat 15.30'da Pınar Karşıyaka ile Prometey karşılaşacak.
Fenerbahçe Beko 89-93 BC Prometey (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İzmir'de Pınar Karşıyaka'nın ev sahipliği yaptığı Pınar Cup 2022'de Fenerbahçe Beko, Ukrayna'nın BC Prometey takımına 93-89'luk skorla mağlup oldu.
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Yayın Tarihi: 23.09.2022- 22:34