Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ile devam ediyor. Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'yi konuk edecek. Vodafone Park'ta oynanacak müsabakada Volkan Bayarslan düdük çalacak. Mücadele öncesi 11'ler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Beşiktaş ile Fenerbahçe derbi maçında karşı karşıya gelecek. 8. haftada oynanacak olan müsabaka iki takım için de büyük önem taşıyor. Beşiktaş, Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında yaşanan puan kayıplarının ardından Fenerbahçe'yi yenerek yeniden çıkışa geçmeyi amaçlarken, Fenerbahçe ise ligin başından bu yana en zorlu deplasmanlardan birine çıkacak. Müsabaka öncesi 11'ler belli oldu.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ:

BEŞİKTAŞ: ERSİN, ROSIER, TAYYİP, SAISS, MASUAKU, SALİH, JOSEF, DELE ALLI, MULEKA, REDMOND, WEGHORST

FENERBAHÇE: ALTAY, FERDİ, GUSTAVO, SERDAR, SZALAI, ARAO, İRFAN, CRESPO, LINCOLN, VALENCIA, PEDRO



BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı 2 Ekim Pazar günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.



FENERBAHÇE TARAFTARI YER ALMAYACAK

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi maça sarı-lacivertli taraflar alınmayacak.

İki kulüp arasında yapılan görüşmelerde, İl Güvenlik Kurulu, Fenerbahçe taraftarlarının deplasmana gitmemesini uygun görürken, kulüpler de bu doğrultuda anlaşma sağladı. Ligin ikinci yarısında Fenerbahçe deplasmanına da Beşiktaş taraftarının alınmaması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİSİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER!

Beşiktaş ile Fenerbahçe 356. kez karşı karşıya gelecek. Dev derbi rekabetinde en son 8 Mayıs 2022 tarihinde karşılaşan iki ekip 1-1 berabere kalmıştı. Fenerbahçe'nin golü Novak'tan gelirken, Beşiktaş'ın golü Ghezzal'dan geldi. 98 yıllık rekabette gol sayısında Fenerbahçe'nin 492-451 üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 126 galibiyet aldı, 96 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.



👉 EN ÇOK FORMA GİYENLER

Rıza Çalımbay 62 maç Beşiktaş JK

Hakkı Yeten 58 maç Beşiktaş JK

Müjdat Yetkiner 51 maç Fenerbahçe SK

Naci Bastoncu 50 maç Fenerbahçe SK



👉 EN ÇOK GOL ATANLAR

Hakkı Yeten 32 gol Beşiktaş JK

Cemil Turan 19 gol Fenerbahçe SK

Şeref Görkey 13 gol Beşiktaş JK

Metin Tekin 13 gol Beşiktaş JK

Alex de Souza 13 gol Fenerbahçe SK

Şevket Yorulmaz 10 gol Beşiktaş JK

👉 İKİ TAKIMLA DA GOL ATANLAR

Tayfur Havutçu Fenerbahçe 04-12-1994 / Beşiktaş 01-08-1998, 16-09-2000

Yusuf Şimşek Fenerbahçe 24-02-2001 / Beşiktaş 13-05-2009

Tümer Metin Beşiktaş 17-04-2005, 03-05-2006 / Fenerbahçe 26-04-2007

Mert Nobre Fenerbahçe 26-02-2006 / Beşiktaş 26-04-2007, 29-11-2008

Mamadou Niang Fenerbahçe 19-09-2010 / Beşiktaş 03-03-2013

Gökhan Gönül Fenerbahçe 07-10-2012 / Beşiktaş 25-02-2019, 19-07-2020



👉 EN FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe SK 7 - 0 Beşiktaş JK 6 Aralık 1958

Beşiktaş JK 7 - 1 Fenerbahçe SK 23 Mart 1941

Fenerbahçe SK 5 - 0 Beşiktaş JK 17 Ocak 1930