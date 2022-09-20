FENERBAHÇE'DE ÇOK MUTLU

Fenerbahçe'ye imza atmadan önce bazı çekinceleri olan ve bu nedenle sözleşme süresini 1 yılla kısıtlayan Jesus'un da burada çok mutlu olduğu ve yeni sözleşme teklifine olumlu bakabileceği ifade edildi.