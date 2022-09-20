Fenerbahçe yönetimi takıma uzun süredir özlenen havayı getiren Jorge Jesus'la ilgili yeni bir sözleşme adımı atacak.
FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'a yeni sözleşme! Menajeri o tarihte geliyor
Fenerbahçe'de, teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertli yönetim, başarılı sonuçlar alan Portekizli hocayla ilgili önemli bir karar aldı. Kanarya, sezon başında 1 yıllık imza atan Jorge Jesus ile sözleşme uzatmak için harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Evinde aldığı 5-0'lık Alanyaspor galibiyeti ve oynadığı futbolla büyük ses getiren Fenerbahçe'de en çok konuşulan isim Jorge Jesus olmuştu. Portekizli teknik adamın kısa sürede sarı-lacivertli takıma kattıkları taraflı tarafsız herkesin büyük alkışını topladı.
JORGE JESUS'UN MENAJERİ DAVET EDİLECEK
Fenerbahçe yönetimi de takıma uzun süredir özlenen havayı getiren Jorge Jesus'la ilgili flaş bir adım atmaya hazırlanıyor. Bilindiği gibi tecrübeli hoca, sezon başında Sarı-Lacivertliler ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.