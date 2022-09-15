Rennes - Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta? (Rennes - Fenerbahçe maçı canlı izle)

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, gruptaki ikinci maçında Rennes ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler, Dinamo Kiev galibiyetinin ardından bu maçı da kazanarak grupta 2'de 2 yapmanın peşinde. Zorlu karşılaşma öncesinde ilk 11'ler belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, gruptaki ikinci maçında Rennes ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler, Dinamo Kiev galibiyetinin ardından bu maçı da kazanarak grupta 2'de 2 yapmanın peşinde. Zorlu karşılaşma öncesinde ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

Rennes: Mandanda, Traore, Theate, Rodon, Melling, Bourigeaud, Ugochukwu, Majer, Sulemana, Gouiri, Terrier.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Henrique, Szalai, Peres, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Lincoln, King, Batshuayi.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 22:00'de başlayacak mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.

KUPA 2'DE 130. MAÇ

Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 130. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 129 müsabakada 56 galibiyet, 31 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe rakip filelere 179 gol gönderirken, kalesinde 163 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 75 maça çıktı. Bu müsabakalarda 38 galibiyet, 21 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 107 gol atarken, 72 gol yedi.