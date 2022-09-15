Alman basınına konuşan Berisha, "Bundesliga'da oynamak her zaman benim hayalimdi. Augsburg'da oldu, bunun için gururlu ve minnettarım." ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Mergim Berisha: "Fenerbahçe'de mutlu değildim"
Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla birlikte Augsburg'a kiralanan Mergim Berisha açıklamalarda bulundu. Alman futbolcu sarı lacivertli takımda mutlu olmadığını ifade etti. İşte o sözler...
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 15.09.2022- 18:40
Fotomac.com.tr'den Enes Cevahirci'nin derlediği habere göre; Augsburg için yeni deneyimler yaşayacağını belirtti ve "Takımın kalitesi var. Aç bir takımımız var ve sakatlar geri döndüğünde daha da güçleneceğiz." dedi.
Augsburg'un konumu hakkında konuşan Berisha, Küme düşme savaşında takıma çok güveniyorum, bir sezonu endişelenmeden atlatabiliriz. Benden daha fazlası gelecek." açıklamalarını yaptı.