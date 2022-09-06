Sarı-lacivertliler geçtiğimiz yıllarda forvet pozisyonunda sıkıntı yaşıyordu. Birçok oyuncu gelip gitmesine rağmen bir türlü burada güçlü bir rotasyon oluşturulamamıştı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - 103 gollü rekor kırılır mı? Kanarya'nın forvetinde müthiş dörtlü
Fenerbahçe transfer dönemini hareketli geçirdi. Sarı lacivertli ekip özellikle hücum hattına yaptığı takviyelerle adından oldukça fazla söz ettirdi. Öte yandan Kanarya'nın forvet hattındaki, Jorge Jesus'un da sistemine uygun olan 4 oyuncudan taraftarların beklentisi büyük. İşte ayrıntılar...
Bu sezon başında ise hücum hattı yenilendi.
Geçtiğimiz sezondan sadece Enner Valencia kalırken, Bologna'dan Joao Pedro, Chelsea'den Michy Batshuayi ve Watford'dan Joshua King kadroya katıldı.