Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 2022-23 sezonu hazırlıkları çerçevesinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliğinde "Istanball Cup" adı altında bu yıl ikincisi düzenlenen organizasyonda Yunanistan ekibi Olympiacos ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler sahadan 79-93 mağlup ayrıldı.



EuroBasket 2022'de Yunanistan milli takımını çalıştıran Başantrenör Dimitris Itoudis'in yokluğunda Yardımcı Antrenör Stefanos Dedas'ın yönetimindeki Fenerbahçe Beko, yeni sezon formasıyla çıktığı maça; Scottie Wilbekin, Carsen Edwards, Dyshawn Pierre, Metecan Birsen, Samet Geyik beşiyle başladı.



Öte yandan EuroBasket 2022'de yer alan Nick Calathes, turnuva sonrası izinli olan Melih Mahmutoğlu, Şehmus Hazer ve Marko Guduric ile sakatlıkları bulunan Nemanja Bjelica, Tarık Biberovic, Tonye Jekiri ve Johnathan Motley bu maçta oynamadı.



Dengeli geçen ilk periyodu 24-22 üstün tamamlayan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına ise 40-49 geride gitti. Üçüncü periyodu 55-72 geride geçen sarı-lacivertliler, karşılaşmayı ise 79-93 kaybetti.



Fenerbahçe Beko, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 15 Eylül Perşembe günü Tofaş Spor Salonu'nun ev sahipliğindeki Cevat Soydaş Turnuvası'nda Gaziantep Basketbol ile karşılaşacak.