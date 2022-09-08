FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MAÇI İZLE CANLI VE ŞİFRESİZ | F.Bahçe - D. Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta heyecanı yaşayan Fenerbahçe, rakibi Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Rövanş peşindeki sarı lacivertli takımın karşılaşmasını heyecanla bekleyen sporseverler arama motorlarında F.Bahçe - D. Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

FENERBAHÇE - DINAMO KIEV İZLE CANLI | UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında heyecan dorukta. Tüm dünyanın merakla beklediği Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı için geri sayım başladı. Karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverlerin araştırdığı F.Bahçe - D. Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçını canlı takip etmek için tıklayın...

FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı 8 Eylül Perşembe günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

Maç ile ilgili tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde yer alacak.

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Bayındır; Henrique, Szalai, Petroni; Alioski, Crespo, Arao, Kahveci, Kadioglu; Pedro, King

DINAMO KIEV MUHTEMEL 11'LER

Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Syrota, Dubinchak; Kabayev, Andriyevskyi, Buyalskyi, Shepelev, Karavayev; Vanat

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçını canlı takip etmek için tıklayın...

FENERBAHÇE RÖVANŞ PEŞİNDE

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Ön Eleme oynayan ve Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibine elenen Fenerbahçe, Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı rakibiyle aynı gruba düştü. Ukrayna'nın en köklü kulübü olan ve 2 kez Kupa Galipleri Kupası, 1 kez de Avrupa Süper Kupası kazanan Dinamo Kiev, 106 milyon Euro'luk takım değeriyle dikkat çekiyor.

Ukrayna'da yaşanan savaş nedeniyle Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde Polonya'da konuk eden Dinamo Kiev, maçlarını Kiev'de bulunan 70 bin kişilik olimpiyat stadında oynuyor. Savaş nedeniyle birçok futbolcusunu kaybeden Dinamo Kiev'in mevcut kadrosunda yalnızca 3 yabancı oyuncu bulunuyor. Takımın en değerli ismi ise 25 milyon Euro'luk piyasa değeriyle Viktor Tsygankov.