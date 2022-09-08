UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, B Grubu ilk hafta maçında Dinamo Kiev ile karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertli ekip Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Ukrayna ekibine boyun eğmişti. Kanarya bu kez Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli 2. organizasyonunda rakibini yenmenin peşinde. Zorlu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, B Grubu ilk hafta maçında Dinamo Kiev ile karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertli ekip Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Ukrayna ekibine boyun eğmişti. Kanarya bu kez Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli 2. organizasyonunda rakibini yenmenin peşinde. Zorlu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Gustavo, Szalai, Peres, Rossi, Arao, Crespo, Alioski, Joao Pedro, King.

Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Burda, Syrota, Dubinchak, Tsygankov, Sydorchuk, Shaparenko, Kabaev, Buyalskiy, Garmash.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 19:45'te başlayan mücadele EXXEN'den canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE RÖVANŞ PEŞİNDE

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Ön Eleme oynayan ve Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibine elenen Fenerbahçe, Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı rakibiyle aynı gruba düştü. Ukrayna'nın en köklü kulübü olan ve 2 kez Kupa Galipleri Kupası, 1 kez de Avrupa Süper Kupası kazanan Dinamo Kiev, 106 milyon Euro'luk takım değeriyle dikkat çekiyor.

Ukrayna'da yaşanan savaş nedeniyle Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi 2. Ön Elemesi'nde Polonya'da konuk eden Dinamo Kiev, maçlarını Kiev'de bulunan 70 bin kişilik olimpiyat stadında oynuyor. Savaş nedeniyle birçok futbolcusunu kaybeden Dinamo Kiev'in mevcut kadrosunda yalnızca 3 yabancı oyuncu bulunuyor. Takımın en değerli ismi ise 25 milyon Euro'luk piyasa değeriyle Viktor Tsygankov.