UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Dinamo Kiev'i konuk etti. Sarı lacivertli ekip baştan sona önde götürdüğü oyunu 90+3. dakikada Batshuayi'nin attığı golle 2-1 kazanmasını bildi.

Maçta gol perdesini 35. dakikada Gustavo Henrique açtı. Bu gole Kiev cephesinden cevap, 64. dakikada Tsygankov'dan geldi. Mücadelede son sözü 90+3. dakikada Michy Batshuayi söyledi ve Fenerbahçe karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

BATSHUAYI İLK KEZ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi, ilk kez kadroda yer aldı.

Transfer döneminin sonunda sarı-lacivertli renklere katılan Batshuayi, Avrupa listesine yetiştirilmişti.

28 yaşındaki Belçikalı oyuncu, müsabakaya yedek kulübesinde başladı. 69. dakikada ise Joao Pedro'nun yerine oyuna dahil oldu ve 90+3'te galibiyet golünü getirdi.

SERDAR AZİZ DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz, Dinamo Kiev maçıyla sahalara döndü.

Sezon başında Dinamo Kiev ile oynanan ilk karşılaşmada sakatlanan Serdar, 51 gün sonra yine Ukrayna temsilcisi karşısında takımına dahil oldu.

Serdar, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

JOAO PEDRO AVRUPA'DA İLK KEZ

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Joao Pedro, Avrupa'da ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.

Transferinin ardından yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalan tecrübeli oyuncu, ligde ise Konyaspor ve Kayserispor'a karşı forma giymişti.

6 İSİM YOK

Fenerbahçe'nin UEFA listesinde 6 isim yer almıyor.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Nazım Sangare'nin yanı sıra, Mauricio Lemos, Filip Novak, Bruma, Serdar Dursun ve Burak Kapacak, UEFA listesine dahil edilmedi.

SON KIEV MAÇI KADROSUNDA 5 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe, bu sezon başında Dinamo Kiev ile UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde yaptığı maça göre 5 farklı isimle sahaya çıktı.

Sarı-lacivertliler, 27 Temmuz'da oynanan ve uzatmalarda 2-1 kaybederek elendikleri karşılaşmanın ilk 11'inden Marcel Tisserand ile yollarını ayırırken, Bright Osayi-Samuel, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek ve Enner Valencia yedek soyundu.

Söz konusu karşılaşmada sarı-lacivertlilerin kadrosunda bulunmayan Luan Peres, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve Joao Pedro ile o maça yedek başlayan Miguel Crespo ise başlangıç 11'inde yer aldı.

KADIKÖY KAPALI GİŞE

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile oynadığı karşılaşmada tribünlerin tamamı doldu.

Sarı-lacivertli taraftarlar, kendileri için ayrılan bölümlerin tamamını doldururken, maç öncesi takımlarına tezahüratlarla destek verdi.