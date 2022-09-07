VavaCars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak'ı bir yıllığına kiraladı.
Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Burak Kapacak'ın 1 yıllık kiralık transferi konusunda VavaCars Fatih Karagümrük Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 7, 2022
Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Burak Kapacak'ın 1 yıllık kiralık transferi konusunda VavaCars Fatih Karagümrük Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/CJ7EluTBME
KARAGÜMRÜK DE TRANSFERİ DUYURDU!
📣 Burak Kapacak Karagümrük'te 🔴⚫️— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) September 7, 2022
Fenerbahçe'den 22 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak'ı kiralık olarak renklerimize bağladık. pic.twitter.com/IFHCepQyYj