TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli Burak Kapacak Karagümrük'te!

Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak, kiralık olarak Karagümrük'e transfer oldu. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Burak Kapacak'ın 1 yıllık kiralık transferi konusunda VavaCars Fatih Karagümrük Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz." denildi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.09.2022- 17:04 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022- 17:10