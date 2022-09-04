Fenerbahçe'nin sezon başında Cagliari'den transfer ettiği Brezilya asıllı İtalyan golcü Joao Pedro ilk golünü Kayserispor'a attı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın yeni transferi Joao Pedro'nun sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı!
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Joao Pedro, Süper Lig'de oynanan Kayserispor maçında fileleri havalandırdı. Öte yandan 30 yaşındaki deneyimli futbolcunun sözleşmesindeki dikkat çeken madde ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
30 yaşındaki Pedro'nun sözleşmesindeki bonus maddesinin atacağı gol sayısıyla alakalı olduğu öğrenildi.
4.6 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ
Fenerbahçe İtalyan ekibi Cagliari'ye bonservis bedeli olarak 4.680.000 Euro ödeyeceğini KAP'a açıklamıştı.