Jorge Jesus'la birlikte şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe oldukça hareketli bir transfer dönemi geçirdi.
TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus raporu verdi! Fenerbahçe'de 3 yolcu birden
Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, 5 haftada 10 puan topladı. Sarı lacivertliler, Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda takımda büyük bir revizyona gitmişti. Kanarya'da sıra ayrılacak isimlere geldi. Portekizli çalıştırıcı, 3 futbolcunun biletini kesti. İşte ayrılacak isimler ve ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Kadrosunda 17 yabancı bulunduran sarı-lacivertlilerde ayrılıklar peş peşe yaşanacak.
Kadroda toplam 17 yabancının bulunması nedeniyle hem yönetim hem de teknik heyet kimin takımdan ayrılacağına karar vermeye çalışıyor.