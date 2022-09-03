Fenerbahçe'de stoper transferinde sürpriz aday: Paulo Diaz!

Fenerbahçe transfer haberi: Forvet hattındaki sorununu Michy Batshuayi'yi kadrosuna dahil ederek sonlandıran sarı-lacivertli ekipte gözler stoper transferine çevrildi. Arjantin basınından konuyla ilgili dikkat çeken bir iddia geldi. Kanarya'nın River Plate forması giyen Paulo Diaz'ı kadrosuna katmak istediği belirtildi. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 03.09.2022- 16:16