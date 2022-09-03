Fenerbahçe'de Joshua King Kayserispor maçı sonrası açıklamalarda bulundu! "Çok iyi bir oyun ortaya koyduk"
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Joshua King, Kayserispor maçı sonrası konuştu. King, "Çok iyi bir oyun ortaya koyduk. İlk yarı oyunun hakimi bizdik. Rakibe pozisyon vermedik. Galibiyeti hak ettik. Daha çok gol atabilirdik. Ofansif olarak en iyi günümüzde değildik. 2 haftadır yoktum ama golle dönmek benim için keyif verici." dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 04.09.2022- 00:14
Karşılaşmayı değerlendiren King "Çok iyi bir oyun ortaya koyduk. İlk yarı oyunun hakimi bizdik. Rakibe pozisyon vermedik. Galibiyeti hak ettik. Daha çok gol atabilirdik. Ofansif olarak en iyi günümüzde değildik. 2 haftadır yoktum ama golle dönmek benim için keyif verici." dedi.
Joshua King ayrıca "Takım için bir şeyler yapmak benim için çok önemli. Gol atmak benim için bugün bir bonus oldu." ifadelerini kullandı.