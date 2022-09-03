Fenerbahçe'de Joshua King Kayserispor maçı sonrası açıklamalarda bulundu! "Çok iyi bir oyun ortaya koyduk"

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Joshua King, Kayserispor maçı sonrası konuştu. King, "Çok iyi bir oyun ortaya koyduk. İlk yarı oyunun hakimi bizdik. Rakibe pozisyon vermedik. Galibiyeti hak ettik. Daha çok gol atabilirdik. Ofansif olarak en iyi günümüzde değildik. 2 haftadır yoktum ama golle dönmek benim için keyif verici." dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.09.2022- 00:14