Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Sarı lacivertliler Kadıköy'de rakibini 2-0 mağlup etti. Maçın ardından teknik direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Sarı lacivertliler Kadıköy'de rakibini 2-0 mağlup etti. Maçın ardından teknik direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Fenerbahçe bugün harika oynadı. 75. dakikaya kadar rakibimizin kaleye isabetli şutu yoktu. Özellikle ilk yarıda gösterdiğimiz performans, rakip için çok yıpratıcıydı. Bu tarz bir oyun oynayabilmeniz için fiziksel olarak Fenerbahçe gibi seviyede olmanız gerekiyor.

Maç içinde iyi olmadığımız anlar olabiliyor, o anlarda taraftarımız bizim için çok önemli oluyor. Onlar harikalar, bizim için çok önemliler.

Batshuayi özellikleriyle beraber bize en çok uyan futbolcuydu. Diğer oyuncularımızla birbirlerini iyi tamamlayacaklar.

Başka transfer yapmayacağız. Fenerbahçe kadrosu şu anda tamamlandı. Ocak ayına kadar bu kadroyla devam edeceğiz.

Batshuayi, geçen sene Türkiye'de oynadı. Belçika Milli Takımı'nın santrforu, benim de çok iyi bildiğim ve özelliklerini beğendiğim bir oyuncu. 3 opsiyonumuz vardı forvet için. Batshuayi en çok uyan oyuncuydu. Özellikleriyle opsiyonlarımız arasındaki en iyisiydi.

Avrupa Ligi'nde olmamız önemli. Gruptan çıkıp son 16'ya kalmak istiyoruz. Bizim asıl amacımız Süper Lig'i kazanmak, ben bu yüzden buradayım. Ancak Avrupa Ligi'nde de başarılı olmak istiyoruz.