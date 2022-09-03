Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligin 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Mücadeleyi sarı lacivertli ekip 2-0'lık skorla kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligin 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Mücadeleyi sarı lacivertli ekip 2-0'lık skorla kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 37. dakikada Joao Pedro ve 50. dakikada King'den geldi

Bu sonucun ardından sarı lacivertliler puanını 10'a yükseltti.

Kayserispor ise 6 puanda kaldı.

ALIOSKI İLK 11'DE

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlarken, sarı-lacivertlilerin Kuzey Makedonyalı sol beki Alioski ilk kez ligde 11 görev aldı. Adana Demirspor maçında sonradan oyuna dahil olan ve geçen hafta Konyaspor maçında ise kadroda olmasına rağmen süre almayan Alioski, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Austria Wien ile oynanan iki karşılaşmada da sahaya 11'de çıkmıştı.

F.BAHÇE'DE 7 EKSİK

Sarı-lacivertli takımda 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Kayserispor mücadelesinin kadrosuna dahil edilmedi.

Kart cezalısı Valencia, sakatlığı bulunan Nazım Sangare ile İsmail Yüksek, henüz hazır olmayan Serdar Aziz'in yanı sıra takımda düşünülmeyen Lemos, Novak ve Burak Kapacak kadroda yer almadı.

PEDRO İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Joao Pedro, ilk kez 11'de sahaya çıktı.

Sarı-lacivertlilerin Cagliari'den transfer ettiği Brezilya asıllı İtalyan hücum oyuncusu, sakatlığı nedeniyle takımdan bir süre uzak kalmıştı. Pedro, sadece Konyaspor maçının son 19 dakikasında forma giymişti.

Yeni transferlerden Alioski ise sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de ilk kez 11'de tercih edildi.

BATSHUAYI TARAFTARLARIN KARŞISINDA

Fenerbahçe'nin İngiltere temsilcisi Chelsea'den kadrosuna kattığı Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi, müsabakadan önce sarı-lacivertli taraftarı selamladı.

Sarı-lacivertlilerin 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı 28 yaşındaki santrfor, taraftarların sevgi gösterilerine alkışlarla karşılık verdi.

Karşılaşma kapalı gişe oynadı. Ülker Stadı'ndaki tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarına büyük destekte bulundu.