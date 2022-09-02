Hücum bölgesini güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Nottingham Forest'a transferi direkten dönen Michy Batshuayi için Chelsea ile görüşmelere başladı. | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, forvet takviyesi kapsamında gündemine Michy Batshuayi'yi almıştı. Sarı-lacivertliler, A Spor'un geçtiği son dakika haberine göre oyuncu ve kulübü Chelsea ile temasa geçti.

2 Ekim 1993 tarihinde Belçika'da doğan Michy Batshuayi, kariyerine Standard Liege altyapısında başladı. Sırasıyla Marsilya, Chelsea, Dortmund, Valencia, Crystal Palece ve Beşiktaş formaları giydi. Yıldız isim son olarak geride bıraktığımız sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçirmişti.