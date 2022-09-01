Fenerbahçe Süper Lig'de oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü!

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Sarı lacivertli ekipte bu maçın hazırlıkları bugün yapılan antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.09.2022- 15:16