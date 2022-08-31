Fenerbahçe transferde hareketli saatler yaşıyor. Sarı lacivertli ekipte kadroda düşünülmeyen Mergim Berisha ile yollar ayrıldı. Fenerbahçe, oyuncunun Augsburg'a kiralandığını resmen açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Futbol A Takımımızın oyuncularından Mergim Berisha, kiralık olarak Bundesliga ekiplerinden Augsburg'a transfer olmuştur. Futbolcumuza yeni takımı ile başarılar dileriz."

BERISHA'DAN İLK SÖZLER

Augsburg'a transfer olan Mergim Berisha açıklamalarda bulundu. Alman oyuncu, "Augsburg'a transfer olduğum için çok mutluyum. Bundesliga'da oynamak her zaman hayalimdi. Augsburg'da koşullar ideal ve U21'de oynadığım zamanlardan, çok arkadaşım var. Bu yüzden, buraya alışmak için uzun zamana ihtiyacım olmadığını düşünüyorum. İlk maçımı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.