Fenerbahçe'de uzun süredir çözüme kavuşması beklenen forvet takviyesi konusunda artık sona çok yaklaşıldı. Sarı lacivertliler, görüşme halinde olduğu Maxi Gomez konusunda mutlu sona ulaştı. Kanarya, oyuncunun kulübü Valencia'yı 6 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay opsiyonuyla ikna etti, oyuncu ile yıllık 2.5 milyon euro üzerinden el sıkıştı. Fotomaç'ın haberine göre tüm pürüzleri giden sarı lacivertliler için artık son bir adım kaldı, o da yabancı sayısı...

Fenebrahçe yönetimi, bu hafta içinde yabancı sayısını azaltacak. Bazı isimlerle yolların ayrılmasının ardından 26 yaşındaki Uruguaylı forvet, İstanbul'a getirilecek. Ardından 3+1 yıllık imzalar atılacak. Sarı lacivertliler, bu hafta içinde bu operasyonu bitirip golcü sıkıntısını sonlandırmak amacında. Maxi Gomez bu haftaki Kayseri sınavında olmasa bile BAY geçilecek ara sonrası Alanyaspor mücadelesinde sahada bulunacak.