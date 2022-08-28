Fenerbahçe transfer haberi: Jorge Jesus yönetimiyle sezona fırtına gibi giren sarı-lacivertlilerde kadroya takviye yapmak için çalışmalar sürüyor. UEFA Avrupa Ligi kadrosunu bildirmek için 2 Eylül'e kadar vakti olan Fenerbahçe'de transfer yapılacak olan bölgeler de belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Maxi Gomez için Valencia'ya 7 milyon euro+bonuslar öneren sarı- lacivertliler, İspanyol ekibinin kararını bekliyor. Fenerbahçe ile anlaşan Uruguaylı golcünün gelen diğer teklifleri geri çevirdiği ve kulüplerin uzlaşmasını beklediği bildirildi. Fotomaç'ın haberine göre bu transferin önümüzdeki hafta içinde olumlu yönde sonuçlanma ihtimali yüksek görülüyor.

BORDEAUX'DAN İZİN ÇIKMADI

Yönetim golcünün yanı sıra Attila Szalai'nin satılması halinde bir stoper takviyesi daha planlıyor. Jesus'un yönetime bu konuda 1-2 isim verdiği gelen haberler arasında... Öte yandan Fransız basını, Bordeaux'nun Fenerbahçe'nin Dilane Bakwa için yaptığı teklifi geri çevirdiğini yazdı. Fransız kulübünün, 20 yaşındaki kanat oyuncusu için 10 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi.