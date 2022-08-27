Fenerbahçe'de golcü transferinde Maxi Gomez için girişimler sürüyor. Fotomaç'ın İspanyol basınından derlediği haberde, sarı-lacivertlilerin, dün Valencia ile yeni bir görüşme yaptığını duyurdu. Gomez'in de geçtiğimiz günlerde Jorge Jesus ile bir telefon teması kurduğu ve kulüplerin anlaşmasını beklediği açıklandı. Fenerbahçe'nin bonservis bedeli için teklifi 7 milyon euro. Rakamın 8 milyon euro'ya çıkabileceği belirtiliyor. Valencia onay verirse 26 yaşındaki Uruguaylı golcü imzaya çağrılacak.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Maxi Gomez'de sona doğru! Jorge Jesus bizzat görüştü
Fenerbahçe'de forvet arayışlarında sona gelindi. Sarı lacivertlilerin, Valencia'da forma giyen Maxi Gomez'in transferini bitirmeye çok yakın olduğu öğrenildi. Yıldız futbolcuyla, teknik direktör Jorge Jesus'un da bizzat görüştüğü kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 27.08.2022- 06:40