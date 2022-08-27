Fenerbahçe'de golcü transferinde Maxi Gomez için girişimler sürüyor. Fotomaç'ın İspanyol basınından derlediği haberde, sarı-lacivertlilerin, dün Valencia ile yeni bir görüşme yaptığını duyurdu. Gomez'in de geçtiğimiz günlerde Jorge Jesus ile bir telefon teması kurduğu ve kulüplerin anlaşmasını beklediği açıklandı. Fenerbahçe'nin bonservis bedeli için teklifi 7 milyon euro. Rakamın 8 milyon euro'ya çıkabileceği belirtiliyor. Valencia onay verirse 26 yaşındaki Uruguaylı golcü imzaya çağrılacak.