Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe, bu turnuvada B grubunda mücadele edecek. Sarı lacivertlilerin gruptaki rakipleri ise, Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca olacak.

Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe, bu turnuvada B grubunda mücadele edecek. Sarı lacivertlilerin gruptaki rakipleri ise, Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca olacak.

GRUP MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

İki turnuvada da grup maçları, 8 Eylül'de başlayıp 3 Kasım'da sona erecek. Son olarak Alman ekibi Eintracht Frankfurt'un müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

MAÇ TARİHLERİ

1. maç: 8 Eylül 2022

2. maç: 15 Eylül 2022

3. maç: 6 Ekim 2022

4. maç: 13 Ekim 2022

5. maç: 27 Ekim 2022

6. maç: 3 Kasım 2022

DİĞER GRUPLAR

İşte UEFA Avrupa Ligi'ndeki diğer gruplar;

A Grubu: Arsenal, PSV Eindhoven, Bodo/Glimt, Zürich

C Grubu: Roma, Ludogorets, Real Betis, HJK Helsinki

D Grubu: Braga, Malmö, Union Berlin, Saint-Gilloise

E Grubu: Manchester United, Real Sociedad, Sheriff, Omonoia

F Grubu: Lazio, Feyenoord, Midtjylland, Sturm Graz

G Grubu: Olympiakos, Karabağ, Freiburg, Nantes

H Grubu: Kızılyıldız, Monaco, Ferencvaros, Trabzonspor