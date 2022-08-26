Fenerbahçe'ye Dilane Bakwa transferinde kötü haber!
Fenerbahçe, Fransa Ligi takımlarından Bordeaux forması giyen Dilane Bakwa'yı kadrosuna katma peşindeydi. Sarı lacivertlilerin, yıldız oyuncu için 7 milyon euro ve Burak Kapacak'ı önerdiği ancak bu teklifin reddedildiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 26.08.2022- 19:47
Fenerbahçe'nin, 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu için 7 milyon Euro'nun yanı sıra, Burak Kapacak'ı da önerdiği ancak Fransız ekibinin bu teklifi geri çevirdiği ifade edildi.
Bordeaux altyapısından yetişen Bakwa'nın kulübüyle 2025 yılı Haziran ayı sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. 2020'de A Takım kadrosuna katılan Bakwa'nın güncel piyasa değeri 400 bin euro olarak gösteriliyor.