Fenerbahçe'ye Dilane Bakwa transferinde kötü haber!

Fenerbahçe, Fransa Ligi takımlarından Bordeaux forması giyen Dilane Bakwa'yı kadrosuna katma peşindeydi. Sarı lacivertlilerin, yıldız oyuncu için 7 milyon euro ve Burak Kapacak'ı önerdiği ancak bu teklifin reddedildiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 26.08.2022- 19:47