FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya teklifte direniyor! İşte Maxi Gomez planı

Hücum hattına takviyen yapmak isteyen Fenerbahçe'de gözler Valencia'ya çevrildi. Maxi gomez için yaptığı 7 milyon euroluk teklife istediği cevabı hala alamayan sarı-lacivertli ekip, fiyatta yukarıya çıkmak istemiyor. Ancak yönetimin en fazla 8 milyon euroya kadar yükselmesi bekleniyor. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 26.08.2022- 06:40