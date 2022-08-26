FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya teklifte direniyor! İşte Maxi Gomez planı
Hücum hattına takviyen yapmak isteyen Fenerbahçe'de gözler Valencia'ya çevrildi. Maxi gomez için yaptığı 7 milyon euroluk teklife istediği cevabı hala alamayan sarı-lacivertli ekip, fiyatta yukarıya çıkmak istemiyor. Ancak yönetimin en fazla 8 milyon euroya kadar yükselmesi bekleniyor. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Golcü transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Maxi Gomez için yaptığı 7 milyon euro'luk teklife yanıt bekliyor... Valencia'nın başta talep ettiği 12 milyon euro'da indirime gitse de arada hala fark olduğu bildirildi. Ancak İspanyol ekibinin, yıllık 5 milyon euro civarında maliyeti bulunan Gomez'i satmak istemesi nedeniyle Fenerbahçe daha yukarıya çıkmadı. Fotomaç'ın haberine göre yönetimin en fazla 8 milyon euro'ya bu transferi bitirmeyi planlıyor. Fenerbahçe ile anlaşan Maxi Gomez, kulüplerin anlaşmasını bekliyor.