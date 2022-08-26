Fenerbahçe'nin Watford'dan transfer ettiği Tiago Çukur ile yollar ayrılıyor. Belçika temsilcisi Beerschot, oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için sarı-lacivertlilerle görüşmelere başladı. | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Süper Lig'e Ümraniyespor beraberliği ile başlayan Fenerbahçe, daha sonra Kasımpaşa ve Adana Demirspor galibiyetiyle liderliği aldı.

Avrupa Ligi'nde de iki maçta attığı 6 gol ile Avusturya Wien'i eleyerek gruplara kalan Fenerbahçe, taraftarlarını mutlu etmeye devam ediyor. Sarı lacivertliler transfer çalışmalarını sürdürürken forvet için bekleyiş sürüyordu. Ancak Kanarya'da bir forvet ayrılığı gerçekleşmek üzere.

fotomac.com.tr editörü Görkem Ağgündüz'ün derlediği habere göre; Belçika ekibi Beerschot, Tiago Çukur'un kiralık transferi konusunda Fenerbahçe ile görüşüyor. Sözleşmeye bir satın alma opsiyonu konulması ise planlanmıyor.