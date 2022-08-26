Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Austria Wien'i 4-1'lik skorla mağlup etti ve adını gruplara yazdırdı. Avrupa basını da sarı-lacivertlilerin galibiyetine yer ayırdı. İşte o başlıklardan bazıları... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off'larında eşleştiği rakibi Austria Wien'i iki maçta da mağlup ederek gruplara kaldı. Sarı-lacivertli takımın bu başarısı Avrupa basınında da yer buldu. İşte fotomac.com.tr editörü Tuğçe Erginkoç'un derlediği o başlıklar...

SKY SPORT AUSTRIA (AVUSTURYA)

"Teselli Konferans Ligi'nde: Austria Wien'in Fenerbahçe karşısında hiç şansı yok"

KRONE (AVUSTURYA)

"Fenerbahçe çok güçlü! Austria Wien Konferans Ligi'ne kaldı"

KURIER (AVUSTURYA)

"İstanbul'da 1-4: Fenerbahçe Austria Wien'e hiç şans tanımadı"

A BOLA (PORTEKİZ)

"Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si kazandı ve grup aşamasına kaldı"

DEPORTO AO MINUTO (PORTEKİZ)

"Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si Avusturyalıları 'ezdi' ve şimdi Avrupa Ligi'nde"

ZEROZERO (PORTEKİZ)

"Jesus'lu Fenerbahçe, etkileyici bir rekorla devam ediyor ve Avrupa Ligi'nde grup aşamasında"