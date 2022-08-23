Fenerbahçe'de golcü arayışları dört bir koldan sürüyor. Sarı lacivertlilerde, Maxi Gomez isminin ardından Moussa Marega gündeme gelmişti. Kanarya'ya, Moussa Marega transferi için yıldız oyuncunun kulübü Al Hilal'den müjdeli haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelmiş ve maçtan 4-2'lik galibiyetle ayrılmıştı. Kanarya, bununla beraber santfor transferi için yoğun mesai harcıyor.

MAREGA GELİYOR MU?

Fenerbahçeli yetkililerin, gündemine Moussa Marega'yı aldığı iddia edilmişti.

Marega ile ilgilenilmesiyle beraber Al Hilal yönetiminin, konuya dair tavrı merak konusuydu.

Fotomac.com.tr editörü Ömer Aykut Özaşkın'ın, Suudi basınından derlediği habere göre, Al Hilal Başkanı Fahad Bin Saad Bin Nafel, Marega'nın transferine dair kararını verdi.

Bilindiği üzere Marega, Al Hilal'den yıllık 6 milyon euro kazanıyordu.

Fenerbahçeli kurmayların, bu rakamı indirmek için pazarlık halinde olduğu ifade ediliyordu.

Nafel yönetimindeki Al Hilal kurmayları, Marega'nın transferine onay verdi ancak transfer yasağının kaldırılması şartıyla.

