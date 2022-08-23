Son dakika spor haberine göre Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Muhammed Gümüşkaya Belçika ekibi Westerlo'ya transfer oldu. Sarı-lacivertli kulüp ayrılığı video ile duyurdu.

Fenerbahçe, genç futbolcusu Muhammed Gümüşkaya ile yolların ayrıldığını duyurdu.



Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Henüz 11 yaşında kalbindeki Sarı-Lacivert sevgiyle Kulübümüze ilk adımını atan; 10 yıl boyunca karakteri, çalışkanlığı ve başarılarıyla Akademimizin gururu olan, kariyerinde yeni bir sayfa açmak için bugün itibarıyla yuvadan uçan Muhammed Gümüşkaya'ya sonsuz başarılar diliyoruz." denildi.

Genç futbolcu, Westerlo ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.