Fenerbahçe Kulübü, genç futbolcu Arda Güler ve annesi Serap Güler için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Genç futbolcumuz Arda Güler'in annesi Serap Güler başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Serap Güler'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."
Geçmiş olsun— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 23, 2022
Genç futbolcumuz Arda Güler'in annesi Serap Güler başarılı bir ameliyat geçirmiştir.
Serap Güler'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. pic.twitter.com/Xf7HMt6lWk