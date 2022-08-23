Fenerbahçe'den Arda Güler ve annesine geçmiş olsun mesajı!

Fenerbahçe, genç yıldızı Arda Güler'in annesi Serap Güler'in ameliyat olması sebebiyle geçmiş olsun mesajı yayınladı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Kulübü, genç futbolcu Arda Güler ve annesi Serap Güler için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Genç futbolcumuz Arda Güler'in annesi Serap Güler başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Serap Güler'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."