Fenerbahçe'de Maxi Gomez gelişmesi! Edinson Cavani...
Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması doğrultusunda forvet transferi merakla bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde bir süredir gündemde olan ve Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı iddia edilen Maxi Gomez için Valencia'dan sürpriz bir hamle geldi. İspanyol ekibi, forvet için Uruguaylı golcü Edinson Cavani ile anlaşmaya vardı. (FB SPOR HABERLERİ)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 23.08.2022- 10:33
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Maxi Gomez'in takımdan ayrılmasını doğrudan ilgilendiren Cavani transferinin gerçekleşmesi halinde Valencia'nın, Maxi Gomez'in Fenerbahçe'ye gidişi için de kolaylık sağlaması bekleniyor.
İki Uruguaylı golcüden Edinson Cavani geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla çıktığı 20 maçta 2 gol 2 asistlik katkı sağlarken, Maxi Gomez geçtiğimiz sezon Valencia formasıyla çıktığı 32 maçta 5 gol 1 asistlik performans gösterdi.