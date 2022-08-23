Fenerbahçe'de Maxi Gomez gelişmesi! Edinson Cavani...

Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması doğrultusunda forvet transferi merakla bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde bir süredir gündemde olan ve Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı iddia edilen Maxi Gomez için Valencia'dan sürpriz bir hamle geldi. İspanyol ekibi, forvet için Uruguaylı golcü Edinson Cavani ile anlaşmaya vardı. (FB SPOR HABERLERİ)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 23.08.2022- 10:33