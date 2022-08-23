Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Adana Demirspor'u 4-2'lik skorla mağlup ederek liderliğe yükselen Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Son olarak tecrübeli futbolcusu Marcel Tisserand'ı Suudi Arabistan ekibi Al-Ittifaq'a gönderen sarı-lacivertlilerde birkaç isimle daha yolların ayrılması bekleniyor.
Teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda kadroda düşünülmeyen isimleri göndermeyi planlayan Kanarya'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında Darmstadt 98'den transfer ettiği Serdar Dursun'a 3 talip birden çıktı.
BUNDESLIGA'DAN 3 TALİP
İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Bundesliga ekipleri Augsburg, Union Berlin ve Schalke 04, Serdar Dursun'u kadrosuna katmak istiyor.
Üç takımın önümüzdeki günlerde golcü oyuncu için resmi teklif yapması bekleniyor.