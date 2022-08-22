FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - F.Bahçe'nin forvet adayları belli oldu! İşte Kanarya'nın listesi
Sezona iyi başlayan Fenerbahçe transfer harekatını s��rdürüyor. Sarı-lacivertli takım forvet hattına iyi bir golcü arıyor. İşte Kanarya'nın alternatif listesi... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de forvet transferi için temaslar devam ediyor... Maxi Gomez için Valencia'dan haber bekleyen, Alexander Sörloth konusunda ise Leipzig'in kararına göre hareket edecek olan sarı-lacivertliler, alternatif olarak iki ismi daha gündemine aldı. Fotomaç'ın haberine göre bu oyunculardan ilki Moussa Marega... Geçen sezon da gündeme gelen ancak Suudi ekibi Al Hilal'i tercih eden eski Porto'lu golcü, Jorge Jesus'un Portekiz'den tanıdığı bir isim. Yönetimin, 31 yaşındaki Malili oyuncu için fiyat sorduğu bildirildi. WEST Ham United ile Crystal Palace'ın da ilgilendiği belirtilen Marega'nın piyasa değeri 7.5 milyon euro... Menajerler tarafından kulübe önerilen Marko Arnautovic ise yedekte tutuluyor. Bologna'da forma giyen 33 yaşındaki Avusturyalı forvetin maliyeti yaşının ilerlemesi nedeniyle diğer adaylara oranla daha düşük... Forvet transferinde bu hafta ileri temaslara geçilmesi ve hafta sonuna kadar bir golcünün İstanbul'a getirilmesi bekleniyor.