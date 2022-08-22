İngiliz basını, Aston Villa'nın transfer penceresi kapanmadan bir stoper almak istediğini belirtti.
Yönetimin listesinde yer alan iki savunmacının; Marsilyalı Duje Caleta-Car ve Fenerbahçe'den Attila Szalai olduğu ifade edildi. İki oyuncu için de bu hafta bir hamle yapılabileceği aktarıldı.
Attila Szalai 2020/21 sezonunda Fenerbahçe'ye Apollen Limassol'dan 2.20 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.
Macar stoper, sarı-lacivertli formayla 72 maçta görev aldı ve 5 gol 2 asistlik katkı sağladı.
Fenerbahçe ile 30 Haziran 2025 tarihine kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncunun 12 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.