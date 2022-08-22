Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de kadro takviyeleri devam ederken bir yandan da sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcularına teklifler gelmeye devam ediyor. Premier Lig ekibi Aston Villa'nın Attila Szalai'ye talip olduğu belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

İngiliz basını, Aston Villa'nın transfer penceresi kapanmadan bir stoper almak istediğini belirtti.

Yönetimin listesinde yer alan iki savunmacının; Marsilyalı Duje Caleta-Car ve Fenerbahçe'den Attila Szalai olduğu ifade edildi. İki oyuncu için de bu hafta bir hamle yapılabileceği aktarıldı.

Attila Szalai 2020/21 sezonunda Fenerbahçe'ye Apollen Limassol'dan 2.20 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.

Macar stoper, sarı-lacivertli formayla 72 maçta görev aldı ve 5 gol 2 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe ile 30 Haziran 2025 tarihine kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncunun 12 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.