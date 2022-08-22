Fenerbahçe Adana Demirspor arasında oynanan Spor Toto Süper Lig 3. hafta mücadelesinde konuk ekipten Younes Belhanda ve Henry Onyekuru'nun Fenerbahçe tribünlerine yaptıkları hareketler sarı lacivertli taraftarların büyük tepkisini çekti. İşte o anlar...

Süper Lig 3. hafta maçında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Adana Demirspor'u konuk etti.

Mücadele yer yer gergin anlara sahne olurken, Adana Demirspor'dan Belhanda ve Henry Onyekuru'nun Fenerbahçe tribünlerine yaptığı hareketler sarı lacivertli taraftarlardan büyük tepki topladı.

ÖNCE BELHANDA'DAN TRİBÜNLERE İŞARET

Mücadelenin 59. dakikasında korner kullanmak için köşeye gelen eski Galatasaraylı Younes Belhanda, Fenerbahçe tribünlerine eliyle '4' işareti yaptı.

Bu hareketin ardından tribünlerden büyük tepki geldi. Sosyal medyada da Younes Belhanda'nın bu işareti gecenin en çok konuşulan konuları arasına girdi.





BU KEZ HENRY ONYEKURU

Maçın 66. dakikasında Dzyuba'ya yaptığı asistle skorun 3-2'ye gelmesini sağlayan Henry Onyekuru ise yine Fenerbahçe tribünlerine dönerek "ağlama" işareti yaptı.

Onyekuru'nun bu işareti sonrası maçın hakemi Abdulkadir Bitigen sarı kartını çıkardı.



