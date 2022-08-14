FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Aboubakar zor yeni favori Maxi Gomez! F.Bahçe'den Valencia'ya yeni teklif

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler forvet bölgesini güçlendirmek isterken gündemdeki isimler ise Vincent Aboubakar, Alexander Sörloth ve Maxi Gomez. Senegalli forvetin transferi zora girerken, Kanarya Gomez için Valencia'ya yeni teklif yaptı. İşte transferlerde tüm detaylar ve son durum... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 14.08.2022- 06:40