Kanarya avantaj peşinde! İşte Austria Wien Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Avusturya ekibi Austria Wien'le kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler bu maçtan avantajlı bir skorla dönüp, Kadıköy'de işi bitirmek ve gruplara kalmak istiyor. Teknik direktör Jorge Jesus, bu maçın 11'ini kafasında belirledi. İşte Austria Wien-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.08.2022- 06:40