Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında bu akşam Kasımpaşa'ya konuk olacak... Fotomaç'ın haberine göre Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Yeni sezonun ilk haftasında Kadıköy'de ligin yeni ekiplerinden HangiKredi Ümraniyespor'la 3-3 berabere kalan Kanarya, kazanıp ligde ilk galibiyetini almak istiyor. Ev sahibi Kasımpaşa'da da hedef aynı. İstanbul ekibi geçen hafta deplasmanda Medipol Başakşehir'e 4-0 mağlup olmuştu. İki takım arasında ligde geçen sezon oynanan iki karşılaşmayı da Fenerbahçe 2-1'lik skorlarla kazanmıştı.