Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Kosova asıllı Alman forvet Mergim Berisha hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
FENERBAHÇE HABERİ: Mergim Berisha'nın eski nişanlısı Vesa Vllasaliu'dan flaş açıklama! "Alkollü geliyordu"
Fenerbahçe'nin Alman golcüsü Mergim Berisha'nın eski nişanlısı Vesa Vllasaliu, flaş açıklamalarda bulundu. Vllasaliu sosyal medya hesabından sarı-lacivertli forvet hakkında olay sözlerde bulundu. Vllasaliu, Berisha'nın kendisini evden attığını itiraf ederken, Alman santrfor için "Maçtan önce eve alkollü geliyordu" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
24 yaşındaki futbolcunun eski kız arkadaşı Vesa Vllasaliu, Twitter hesabından Berisha hakkında Türkçe bir mesaj paylaştı.
Vllasaliu mesajında, şunları söyledi: