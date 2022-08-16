Fenerbahçe'de 8 ayrılık! Jorge Jesus raporu verdi

Transferde birçok oyuncuyla el sıkışan Fenerbahçe'de, sıra ayrılacaklar listesine geldi. Forvet ve stoper takviyeleriyle transfere nokta koymayı planlayan sarı-lacivertlilerde, flaş isimlere veda edilecek. Teknik direktör Jorge Jesus, gözden çıkardığı isimleri yönetime iletti. İşte takımdan ayrılacak olan 8 oyuncu... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 16.08.2022- 10:13