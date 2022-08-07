Fenerbahçe Ümraniyespor maçına hazır!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Salonda yapılan kuvvet çalışması ile başlayan antrenmanda sarı-lacivertli futbolcular daha sonra sahaya çıktı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.08.2022- 21:37