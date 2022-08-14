Fenerbahçe, Kasımpaşa ile oynayacağı maça hazırlanıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den West Ham'a karşı teklif! Szalai kabul etti ama...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk amaçlayan Fenerbahçe'nin yıldız stoperi Attila Szalai'ye, West Ham United talip olmuş ve 11 milyon Euro'luk teklif yapmıştı. Sarı-lacivertli ekip İngiltere Premier Lig temsilcisine karşı teklif yaptı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe, Kasımpaşa ile oynayacağı maça hazırlanıyor.
Sarı laciverliler, ilk maçında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalmıştı.
Kanarya Avrupa mesaisinde ise Slovacko'yu kupanın dışına itmişti.