FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Yine yeniden Aboubakar! Kanarya yeniden devreye girdi

Fenerbahçe'de golcü transferi için çalışmalar sürüyor. Sarı lacivertli ekipte gündeme bir kez daha Vincent Aboubakar geldi. Kanarya Kamerunlu forvet için nabız yokladı. İşte ayrıntılar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.08.2022- 06:40