Fenerbahçe'de forvet transferi için girişimler devam ediyor...
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Yine yeniden Aboubakar! Kanarya yeniden devreye girdi
Fenerbahçe'de golcü transferi için çalışmalar sürüyor. Sarı lacivertli ekipte gündeme bir kez daha Vincent Aboubakar geldi. Kanarya Kamerunlu forvet için nabız yokladı. İşte ayrıntılar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Maxi Gomez konusunda Valencia'nın yüksek bonservis rakamında ısrarını sürdürmesi üzerine alternatiflere yönelen yönetimin, Vincent Aboubakar'ı yeniden gündeme aldığı ifade edildi...
AlNassr'dan ayrılmak isteyen Kamerunlu golcü için yeni bir nabız yoklaması yapıldığı gelen haberler arasında...