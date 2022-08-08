Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında Ümraniyespor'u konuk etti. 6 golün atıldığı mücadele 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı. Maçın ardından sarı lacivertli takımın teknik direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında Ümraniyespor'u konuk etti. 6 golün atıldığı mücadele 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı. Maçın ardından sarı lacivertli takımın teknik direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.

Jorge Jesus'un açıklamalarından satır başları;

"İstediğimiz sonucu alamasak da izleyenler için iyi bir maçtı. 3 gol attık ama maalesef 3 gol yedik. Normalde takımımız defansif duran toplarda iyi ama bugün istediğimizi yapamadık. Rakibin de hakkını vermek lazım. Kornerlere iyi çalışmışlar."

"3 gol attık ancak 3 gol yedik. Bugün istediklerimizi yapamadık. Rakibimizin hakkını vermemiz lazım. Duran topları çok iyi çalışmışlar. Lig uzun bir maraton. Önümüze bakacağız ve inanmaya devam edeceğiz"

"Takım istediğim seviyede değil. Hiçbir hoca, ilk haftadan takımını istediği seviyede görmez. Sonradan giren oyuncular kalitemizi artırdı. Bugün kazanamadık ama her şeyi yaptık. Bugünü unutup önümüze bakmak istiyoruz."