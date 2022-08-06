Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor.
TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus işaret etmişti! Fenerbahçe'de son aday Luis Muriel
Fenerbahçe'de golcü arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertlilerde, teknik direktör Jorge Jesus da forvet transferine dikkat çekmişti. Birçok futbolcuyla temaslarını sürdüren Kanarya'da, gündeme gelen son isim ise İtalya Ligi takımlarından Atalanta'da forma giyen Luis Muriel oldu. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı lacivertliler, bu sezon kadroda büyük bir değişime gitmişti.
Kanarya, Jesus'un talebi doğrultusunda hamlelerine devam edecek.