TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus işaret etmişti! Fenerbahçe'de son aday Luis Muriel

Fenerbahçe'de golcü arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertlilerde, teknik direktör Jorge Jesus da forvet transferine dikkat çekmişti. Birçok futbolcuyla temaslarını sürdüren Kanarya'da, gündeme gelen son isim ise İtalya Ligi takımlarından Atalanta'da forma giyen Luis Muriel oldu. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.08.2022- 06:40