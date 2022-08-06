Süper Lig'de 2022-23 sezonu heyecanı başladı. Sarı lacivertli ekip ligin ilk haftasında Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Öte yandan Kanarya, daha önce karşılaştığı bütün rakiplerine karşı galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurdu.

Süper Lig 2022-2023 sezonuna 8 Ağustos Pazartesi günü Ümraniyespor maçıyla başlayacak Fenerbahçe, bu sezon organizasyonda mücadele eden ve daha önce karşılaştığı bütün rakiplerine karşı galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurdu.

Lig tarihinde Fenerbahçe, galibiyet sayısı açısından Beşiktaş'ın 47-41, Galatasaray'ın 52-35, Trabzonspor'un da 39-25 önünde bulunuyor.

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de yer alacak takımlar içinde en fazla MKE Ankaragücü'nü mağlup etti. Başkent ekibiyle 104 maçta karşı karşıya gelen sarı-lacivertiler, renktaşını 66 kez yenmeyi başardı.

Sarı-lacivertlilerin ligde bu sezonki rakipleri içinde en fazla gol attığı takım da MKE Ankaragücü oldu. Fenerbahçe, başkent temsilcisinin ağlarını 193 kez havalandırdı.

EN ÇOK BEŞİKTAŞ'A YENİLDİ

Fenerbahçe, lig tarihinde en çok, 132 kez ile Beşiktaş'la karşılaştı.

En fazla yenilgiyi 41 kez ile Beşiktaş'a karşı alan sarı-lacivertliler, en çok golü de siyah-beyazlı rakibinden yedi. Fenerbahçe, Beşiktaş'ın attığı 151 gole engel olamadı.

Bu sezon ligde yer alan diğer 18 takımın 17'siyle daha önce karşılaşan sarı-lacivertliler, Süper Lig'in yeni ekibi Ümraniyespor ile ise tarihinde ilk maçlarını bu sezon oynayacak.

EN ÇOK BERABERLİK DE BEŞİKTAŞ İLE

Fenerbahçe, lig tarihinde en çok Beşiktaş ile berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, 132 kez karşılaştığı rakibiyle 44 maçta yenişemedi.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan sonra en çok berabere kaldığı takım ise 43 kez ile Galatasaray oldu.

ÜMRANİYESPOR İLE İLK KEZ

Fenerbahçe, bu sezon ligde mücadele edeceği takımlar içinde sadece Ümraniyespor ile daha önce karşılaşmadı.

Sarı-lacivertliler, ligdeki her rakibine karşı üstün durumda bulunurken, Ümraniyespor ile bu sezon ilk defa mücadele edecek.