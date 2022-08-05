UEFA Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'nin cezasını açıkladı.
UEFA'dan Fenerbahçe'ye kısmi seyircisiz oynama cezası!
Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde Dinamo Kiev'le oynanan maçta yaşananlar nedeniyle UEFA'nın Fenerbahçe'ye verdiği ceza açıklandı. Buna göre sarı-lacivertlilere kısmi seyircisiz oynama ve 50 bin Euro para cezası verildi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda sarı-lacivertlilerin Dinamo Kiev'i konuk ettiği mücadelede taraftarların bir bölümünün yaptığı tezahürat maçın önüne geçti.
Yaşananlar nedeniyle UEFA acilen toplandı ve olayların değerlendirilmesi için soruşturma başlattı.