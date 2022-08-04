Fenerbahçe'de Jorge Jesus, Slovacko galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Çok güzel bir atmosferde oynadık. Taraftarlarımız gösterdiği destekle bu galibiyeti hak ettiler. Dinamo Kiev maçında da aynı şekildeydi. Bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz."

"Yüzde yüz olarak lige hazırız diyemeyiz ve bu da normal, henüz sezonun başındayız. Takım iyi göstergeler sundu. Lig bizim asıl hedefimiz. Ligde her zaman Fenerbahçe favoridir."

"Avrupa'da gidebildiğimiz kadar ileri gitmek istiyoruz. Hedefimiz lig şampiyonluğu."

"Gustavo ve Arao'nun benimle çalışmış olmak gibi bir avantajları var, benim fikirlerimi çok iyi biliyorlar. Lincoln de formunu yavaş yavaş oluyor, bugün de maçın adamı oldu. Emre Mor, özel yetenekleri olan bir oyuncu."