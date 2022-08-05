Fenerbahçe Slovacko maçı sonrası Jorge Jesus: Asıl hedefimiz lig şampiyonluğu
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Slovacko'yu 3-0'lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu. "Önümüzdeki günlerde bir santrfor transferi yapabiliriz. Kadromuz henüz tamamlandı diyemem." diyen Portekizli çalıştırıcı, "Avrupa'da gidebildiğimiz kadar ileri gitmek istiyoruz. Asıl hedefimiz lig şampiyonluğu." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:49
Jorge Jesus: Asıl hedefimiz lig şampiyonluğu 05 Ağustos 2022 | 12:00
01:26
Fenerbahçe'de Maxi Gomez gelişmesi! 04 Ağustos 2022 | 12:00
02:42
Fenerbahçe Slovacko maçı ne zaman? 04 Ağustos 2022 | 12:00
01:14
Fenerbahçe-Slovacko maçı öncesi flaş yorum 04 Ağustos 2022 | 12:00
01:18
İrfan Can forma şansı bulabilir mi? 04 Ağustos 2022 | 12:00
01:28
Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat'ı kiralıyor 03 Ağustos 2022 | 12:00
03:20
Ferdi Kadıoğlu: Slovacko iyi bir takım 03 Ağustos 2022 | 12:00
19:57
Jesus'tan Altay Bayındır sözleri! 03 Ağustos 2022 | 12:00